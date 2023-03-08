Женщинам всегда платят меньше, чем мужчинам: статистика

8 Марта на постсоветском пространстве отмечается как праздник вообще всех женщин – поздравляют «милых дам» и «украшения коллектива», хотя, как известно, Международный женский день вышел из протестов против неравенства. «Новый День» проанализировал, какой сейчас разрыв в зарплатах в Свердловской области и что говорят о гендерном неравенстве за пределами России.

Роструд: женщинам почти всегда платят меньше

Роструд выпускает сборник "Женщины и мужчины России" с подробными статистическими данными о том, кто и как работает и проводит свой досуг. Исходя из данных этого сборника, можно сделать однозначный вывод: женщинам платят меньше вне зависимости от того, какие у них уровень образования, должность и возраст.

Женщины-руководители зарабатывают только 2/3 от того, то платят мужчинам. Женщин – специалистов среднего уровня квалификации оценивают еще ниже: им достается менее 60% от уровня зарплат мужчин той же квалификации. Даже в сфере обслуживания мужчинам платят больше почти в полтора раза, хотя большинство сотрудников тут женщины. Неквалифицированным мужчинам тоже платят больше, зарплата женщин составляет 80% от их уровня.

Во всех возрастных категориях быть мужчиной также выгоднее. Парни до 24 лет зарабатывают на 11 тысяч больше сверстниц, к 29 годам разрыв достигает почти 14 тысяч, к 34 годам – более 22,5 тысячи. В возрасте 35-39 лет разрыв самый большой: 27 тысяч рублей (данные в сборнике указаны за октябрь 2021 года, более свежие еще не публиковались).

Уровень образования шансы женщин на зарплатное равноправие не повышает: женщина с высшим образованием получает в полтора раза меньше своего коллеги-мужчины, но и у женщины с незаконченным средним доход в полтора раза ниже, чем у ее плохо образованного товарища.

Регионы: чем выше зарплаты, тем сильнее неравенство

В регионах России гендерное неравенство в зарплатах выражено с разной интенсивностью. Заметна тенденция: чем выше уровень зарплат в регионе, тем сильнее разница. Возможно, это связано с тем, что самые большие деньги – в регионах, где работают вахтой или в тяжелой промышленности, на добыче полезных ископаемых.

В лидерах по зарплатному неравенству – Мурманская область, женщинам платят всего 60% от зарплат мужчин. Далее идет Ненецкий автономный округ (зарплаты женщин составляют 63,4% от мужских), Астраханская область (64,3%), Амурская область (64,4%), Красноярский край (65,6%).

Минимальный разрыв в республике Алтай, женщинам платят всего на 3% меньше, в Ингушетии женские зарплаты меньше на 3,7%, в Тыве на 6,1%, в Кабардино-Балкарии – на 7,4%, в Чечне – на 7,8%.

Свердловская область находится в середине этого списка, зарплата женщин составляет 74,2% от того, что платят мужчинам. УрФО, к слову, нарушает общую тенденцию. Здесь самый сильный перекос зарплат в сторону мужчин в богатейшем ЯНАО и беднейшей Курганской области (женщинам платят по 79% от уровня зарплат мужчин), а минимальный – в достаточно богатом ХМАО (72%), где многие работаю вахтовым методом.

Добавим, в Свердловской области «зарплатное гендерное равенство почти соблюдается у пенсионеров: женщинам государство платит 17,5 тысячи рублей, мужчинам всего на 100 рублей больше. Более чем в 40 регионах России женские пенсии выше: в Тыве, Ставрополье, Ингушетии, Ярославской, Орловской, Костромской областях, в Магадане, Санкт-Петербурге, на Чукотке и других. В целом же по России мужские пенсии выше. Дедушки в среднем получают 17,3 тысячи рублей, бабушки – 16,7 тысячи. Самый глобальный разрыв – в Московской области, пенсионерки получают только 68,7% от размера пенсий мужчин.

Экономическая свобода россиянок на фоне остального мира

Всемирный банк оценивает роль женщин в экономике 190 стран. В прошлом году РФ заработала 73,1 балла из 100 возможных. Это ниже, чем в среднем у соседей.

Россия находится в блоке Восточной Европы и Центральной Азии, эти страны в совокупности заработали 84,1 балла. В исследовании оценивалась экономическая свобода женщин: могут ли они так же, как и мужчины, свободно выбирать место жительства, путешествовать, нет ли дискриминации при трудоустройстве, начислении зарплат, может ли женщина взять кредит, подать на развод, уйти в оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком (и может ли такой отпуск взять отец) и так далее. Один из самых проблемных моментов – это оплата труда, России дали всего 50 баллов. То есть наблюдается существенный перекос в оплате труда мужчин и женщин.

В исследовании уточняется, что России стоит пересмотреть законы, влияющие на оплату труда, а также – на работу женщин после рождения детей, на ограничения для женщин, открывающих бизнес, а также рассмотреть вопрос о принятии закона, защищающего женщин от сексуальных домогательств на рабочем месте.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»