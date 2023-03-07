В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка (ФОТО)

В Екатеринбурге разыскивают 12-летнюю Ирину Черевиченко, которая 6 марта 2023 года около 19:00 ушла из дома по адресу: ул. Ухтомская, 22. С тех пор ее местонахождение неизвестно, ранее побегов не совершала, сообщает УМВД города.

Приметы девочки: рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. На момент ухода была одета в черную шапку, серую куртку, черные ботинки.

Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении ребенка, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-08 (дежурная часть отдела полиции № 8) или 02 (102 по мобильному).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»