В Екатеринбурге пробки достигли 9 баллов

В Екатеринбурге существенно затруднено движение на дорогах. Уже сейчас пробки оцениваются в 9 баллов. По данным сервиса «Яндекс», трафик будет таким минимум до 20 часов, затем на дорогах станет свободнее.
Затруднения сегодня начались еще до полудня. В районе обеда пробки оценивались в 7 баллов.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube