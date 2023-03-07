В Екатеринбурге пробки достигли 9 баллов

В Екатеринбурге существенно затруднено движение на дорогах. Уже сейчас пробки оцениваются в 9 баллов. По данным сервиса «Яндекс», трафик будет таким минимум до 20 часов, затем на дорогах станет свободнее.

Затруднения сегодня начались еще до полудня. В районе обеда пробки оценивались в 7 баллов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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