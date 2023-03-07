Титов о поединке Штырков-Исмаилов: «С решением судей не согласен»

Глава RCC Boxing Promotions Герман Титов дал оценку поединку Магомеда Исмаилова против Ивана Штыркова по правилам бокса. По итогам шести раундов победу большинством судейских голосов победу одержал дагестанский спортсмен.

«Я вполне доволен боем. Ваня выдавал чисто боксерские комбинации. Видно, что он готовился. Результат… я не согласен. Было ближе к ничьей. Один судья там насудил все шесть раундов, но всякое бывает, и судьи ошибаются. Понятно, что у них свое мнение, у меня свое. Но ближе было к ничьей. Для обоих это хороший опыт в именно в боксе, и Ваня меня удивил. Если он пойдет дальше, то будет еще интересней», – сказал Титов.

Штырков – Исмаилов. По правилам бокса

Екатеринбург, Елена Сычева

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