В Екатеринбурге водитель сбил 13-летнюю девочку, которая перебегала дорогу

В Екатеринбурге водитель Toyota Auris сбил 13-летнюю девочку. Авария произошла накануне вечером на Юго-Западе. По данным ГИБДД, автомобилист ехал по улице Денисова-Уральского со стороны Бардина в сторону Московской. Школьница перебегала дорогу в неустановленном месте.

«В результате ДТП пострадала 13-летняя девочка, с места ДТП с вывихом плеча она доставлена в ДГКБ № 9. Со слов мамы, девочка вместе с подружками пошла в ТЦ «Гранат», чтобы купить подарок на праздник, после чего они направились в ТЦ «Кит». На вопрос, почему дети перебегали дорогу в неположенном месте, женщина ответить не смогла», – добавили в ГИБДД.

Водитель объяснил автоинспекторам, что увидел ребенка в последний момент, столкновения избежать не удалось. «По факту происшествия сотрудниками полиции будет проведена проверка образовательной организации, в которой учится пострадавшая девочка на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге, также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних в отдел полиции №4 Екатеринбурга», – сообщили правоохранители.

Фото УГИБДД по г. Екатеринбургу

Екатеринбург, Владислав Тринько

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