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Четверг, 9 марта 2023, 09:04 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбург пришла весна

В Екатеринбурге началась весенняя оттепель. Сегодня днем ожидается до 3 градусов тепла, вероятен снег с дождем. Всю ближайшую неделю температура будет выше нуля.

По данным Гидрометцентра РФ, самый теплый день будет завтра, ожидается до +7 °C. В воскресенье похолодает до +1, зато день будет солнечный.

Добавим, самым холодным днем весны было 4 марта: -15,7 °C.

Екатеринбург, Марина Иванова

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