В Екатеринбург пришла весна

В Екатеринбурге началась весенняя оттепель. Сегодня днем ожидается до 3 градусов тепла, вероятен снег с дождем. Всю ближайшую неделю температура будет выше нуля.
По данным Гидрометцентра РФ, самый теплый день будет завтра, ожидается до +7 °C. В воскресенье похолодает до +1, зато день будет солнечный.
Добавим, самым холодным днем весны было 4 марта: -15,7 °C.
Екатеринбург, Марина Иванова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube