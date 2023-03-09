В Екатеринбург пришла весна

В Екатеринбурге началась весенняя оттепель. Сегодня днем ожидается до 3 градусов тепла, вероятен снег с дождем. Всю ближайшую неделю температура будет выше нуля.

По данным Гидрометцентра РФ, самый теплый день будет завтра, ожидается до +7 °C. В воскресенье похолодает до +1, зато день будет солнечный.

Добавим, самым холодным днем весны было 4 марта: -15,7 °C.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»