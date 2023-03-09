ФАС ответила на просьбу Куйвашева снизить тариф на электричество

Федеральная антимонопольная служба России дала пояснения в ответ на письмо губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в котором он просил ведомство снизить индикативные цены на электроэнергию, что дало бы возможность снизить тариф для населения. Индикативная цена, напомним, это, грубо говоря, то, за сколько генерирующие организации (ГЭС, АЭС, ГРЭС, и т.д.) продают электроэнергию сбытовым компаниям.

В ведомстве написали, что не видят причин для снижения индикативной цены.

«По Свердловской области в соответствии по отношению ко второму полугодию 2022-го рост индикативных цен на электроэнергию составил 9%, а на мощность – 6,5%, что соответствует значениям роста индикативных цен для субъектов РФ, входящих в первую ценовую зону оптового рыка электрической энергии и мощности… Принятые решением Коллегиального органа ФАС России, в состав которого входят представители министерств экономического развития России и энергетики России, уровни индикативных цен в Свердловской области не превышают параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 2023 год», – говорится в документе, с которым ознакомился «Новый День».

Таким образом, снижения тарифа на электрическую энергию в Свердловской области, скорее всего, не будет. Напомним, сейчас одноставочный тариф для домов с электроплитами составляет 3,61 рубля за киловатт, двуставочный дневной 4,21 рубля, а ночной 2,00 рубля. кВт/ч. Для газифицированных домов одноставочный тариф – 5,15 рубля за киловатт, двуставочный дневной 6,01 рубля, ночной – 2,86 рубля.

Екатеринбург, Елена Сычева

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