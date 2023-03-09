«Я бы не хотел услышать от Бога «Отвали, ты сам виноват», – в РПЦ объяснили, почему помогают бомжам

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений ответил на вопрос, зачем представители Церкви помогают бомжам. «В основном, это люди часто и много пьющие, сами виноватые в том, что довели себя до такой жизни и особо выбираться из этого они не хотят», – задали вопрос митрополиту.

Однако тот ответил, что не видит «особой принципиальной разницы». «Мы все в той или иной степени нищие побирушки, сами виновные в своих проблемах. Уж перед Богом точно. У каждого случаются в жизни проблемы, из которых подавляющее большинство так или иначе являются следствием наших предыдущих поступков. И очень часто наши проблемы не решаются потому, что у нас нет решимости из них выбраться», – ответил глава Екатеринбургской митрополии.

Он напомнил, что множество проблем происходят из-за злословия и осуждения людей, которое победить не легче, чем алкоголизм. «Мы все нищие, просящие подаяния, но также мы можем быть все друг для друга богами. В зависимости от того, берешь ли ты или даешь. Когда я становлюсь на молитву и доверчиво приношу Богу боль своих проблем, то менее всего я хотел бы вместо помощи в ответ услышать: «Отвали, ты сам виноват». Поэтому христиане стараются не говорить таких слов никому», – подчеркнул митрополит Евгений.

Он сказал, что каждый «может стать для кого-то богом, ответив на его просьбу». «Потому что Бог и Сам отвечает на наши молитвы, приходя к нам через любовь ближнего. Бог не надмевается Своим величием, когда мы Его о чем-то просим. Поэтому и сами мы приходим к просящим и без чувства превосходства стараемся быть проводниками любви Бога, поскольку так понимаем устройство мира и свою в нем роль», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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