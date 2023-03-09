Депутат Вихарев купил мебель для школы № 167

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев оказал помощь школе № 167 на Эльмаше. Для кабинета 1-го класса он приобрел парты и стулья, шкафы, столы, тумбы, а также пуфики. Кроме того, Вихарев помог отремонтировать зону рекреации в этой школе. Общая сумма оказанной помощи – 600 тысяч рублей.

В школе № 167 введён в эксплуатацию новый корпус, в нём теперь занимаются учащиеся среднего звена и старшеклассники. Основное здание осталось для начальной школы. В связи с этим был увеличен план приёма первоклассников. В этом учебном году открыто восемь первых классов – это 240 человек. В освободившихся помещениях оборудовали кабинеты для занятий начальной школы, что актуализировало и вопрос покупки новой современной мебели.

«Ко мне обратилось руководство школы и родители с просьбой закупить для кабинета 1-го класса мебель. Конечно, какие-то парты и стулья у школы были. Но для младших школьников важна правильно подобранная мебель, которая подходит по возрасту и соответствует требованиям. Именно в начальной школе формируется осанка, от которой в будущем зависит здоровье детей и их зрение, поэтому решил помочь. Также помог закупить строительные материалы для необходимого ремонта», – пояснил Алексей Вихарев.

«Нам заменили мебель в дополнительные каникулы в феврале. Надо было видеть изумлённые глаза детей, когда они вернулись в класс. Они садились за новые парты, боялись дышать, так им понравилось. Дети продолжают ходить в школу с восторгом», – рассказала учитель начальных классов Наталья Эсаулова.

Благодаря помощи депутата удалось обновить не только обстановку в классе, но и часть коридоров. Стены старого здания теперь стали значительно светлее и ярче. В одном крыле учителя хотят сделать литературный квартал, на стенах уже появились фонари. В дальнейшем здесь установят стеллажи с книгами, оборудуют коворкинг. В школе подобным образом планируют обновить все коридоры.

Напомним, ранее Алексей Вихарев подарил лазерно-гравировальный станок и 3D-принтер для школы № 67 на Эльмаше. А гимназии № 99 подарил и помог посадить две голубые ели у входа в здание.

Екатеринбург, Елена Васильева

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