В Екатеринбурге в мясном фарше нашли возбудителя листериоза

В домашнем фарше, изготовленном на одном из предприятий Екатеринбурга, обнаружены бактерии Listeria monocytogenes. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского управления Россельхознадзора.

Бактериальный патоген вызывает у людей листериоз – инфекционное заболевание, приводящее к поражению центральной нервной системы и репродуктивных органов. Листерии очень широко распространены в окружающей среде, отличаются высокой устойчивостью, сохраняют жизнеспособность при низких температурах, способны к размножению в почве, воде, на растениях, в органах трупов и постоянно заносятся на производство разными путями. Возбудитель может попасть на предприятие с сырьем от больного животного или с упаковочным материалом. Также источником могут стать грязные руки персонала. Люди чаще всего заражаются листериями через молочные или мясные продукты, не прошедшие термическую обработку.

Референтный центр Россельхознадзора немедленно направил результаты исследований заказчику, чтобы мясники приняли экстренные меры по обеспечению безопасности своей продукции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»