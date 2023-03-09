Регионы УрФО переживают кадровый голод

На Урале наблюдается невысокая конкуренция за рабочие места, гораздо ниже, чем в среднем по России. В ряде регионов УрФО есть кадровый голод. В среднем по округу на одну вакансию приходится 3,3 резюме, а по стране – 4,4 резюме. Об этом сообщили в службе исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«То есть у жителей Урала в среднем больше выбор возможных мест для трудоустройства. Кадровый голод в регионах УрФО сегодня более явный, нежели в среднем по России. Ситуация хорошо иллюстрирует региональную сегментацию рынка труда. Регионы, в которых сегодня наблюдается наиболее высокая конкуренция за рабочие места, – это Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Но чем восточнее мы продвигаемся, тем заметнее дефицит кадров и проще трудоустройство. Отраслевая специфика Урала в нынешних условиях делает его рынок вакансий более устойчивым – влияет высокая концентрация производственных предприятий, тех отраслей, которые сегодня остро нуждаются в людях и меньше прочих страдают от санкционного кризиса», – прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Наиболее острый дефицит кадров зафиксирован в Курганской области, 2,5 резюме на вакансию. С другой стороны, здесь высока доля вакансий от компаний из соседних регионов, которые предлагают вахту или переезд.

На втором месте в УрФО по уровню конкуренции за рабочие места оказались Челябинская и Свердловская области – здесь приходится по 3 резюме на вакансию. Причем эти два региона переманивают сотрудников друг у друга. В Ямало-Ненецком автономном округе на одно предложение о работе приходится 3,3 активных резюме, в Ханты-Мансийском – 4,1. В этих регионах сконцентрированы предприятия из нефтегазовой отрасли, которые сегодня тоже испытывают недостаток квалифицированных кадров. Самая высокая конкуренция в УрФО наблюдается в Тюменской области – 4,4 резюме на вакансию, что максимально близко к оптимальным показателям. То есть рынок труда Тюменской области сегодня самый сбалансированный на Урале, хотя ряд сфер все-таки испытывает кадровый голод.

Екатеринбург, Марина Иванова

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