Суд обязал Ozon раскрыть информацию о продавце бракованных наволочек

Маркетплейсу Ozon придется предоставить покупателю адрес одного из своих продавцов, так как последний реализовал некачественный товар.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, история началась в августе 2021 года. Житель Первоуральска по имени Эдуард купил на сайте Ozon две наволочки MilkyGarden. Товар оказался некачественным, но вернуть уплаченные средства не удалось. Продавцом товара был указан ИП Яковлев Виктор Вадимович, но его адреса на сайте маркетплейса не оказалось. Эдуард запросил эти данные для дальнейшего обращения в суд в службе поддержки Ozon, но безуспешно. ООО «Интернет Решения» (владелец агрегатора), сославшись на конфиденциальность информации, отказал покупателю в предоставлении данных, так как в качестве места регистрации продавца указан домашний адрес.

Первоуралец решил не сдаваться и подал в суд уже на владельца маркетплейса. Истец просил обязать ответчика дать ему адрес ИП Яковлева Виктора Вадимовича в течение семи рабочих дней со дня вступления решения в законную силу. В случае просрочки исполнения возложенной обязанности – взыскать судебную неустойку в размере 150 рублей за каждый день первого месяца просрочки, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 2 тысяч рублей.

Суд установил, что в нарушение закона «О защите прав потребителей» интернет-магазин разместил неполные сведения о продавце – только его государственный регистрационный номер. Иная информация, необходимая для реализации потребителем своего права на судебную защиту, отсутствует. Решением Первоуральского городского суда исковые требования были удовлетворены.

Ответчик подал апелляцию, ссылаясь на то, что адрес ИП относится к персональным данным. Но в областном суде отметили: по закону «О защите прав потребителей» владелец агрегатора обязан довести до сведения потребителей информацию о себе и продавце – о месте нахождения, режиме работы, государственном регистрационном номере записи о создании юридического лица, фамилии, имени, отчестве и т.д. Эта информация должна быть размещена на страницах сайта агрегатора либо должна быть размещена ссылка на сайт продавца. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Первоуральского городского суда, а апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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