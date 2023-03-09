В Екатеринбурге родители не спешат прививать детей от энцефалита

В Екатеринбурге начинается прививочная кампания против клещевого энцефалита. Среди взрослых горожан вакцинировано около 80%, а вот охват прививками детей «не совсем хороший», заявил на брифинге главный городской эпидемиолог Александр Харитонов. Врач призвал родителей обратить внимание на защиту маленьких детей, которые в летнее время гостят у бабушек и дедушек и гуляют на природе.

«Все население Урала находится в группе риска, так как клещевой энцефалит – природно-очаговая инфекция. Нет никакой гарантии, что клещ не присосется к вам, если вы летом едете в автобусе, а рядом с вами сидит человек с букетом лесных цветов. Также есть риск подхватить клеща, если выйти из автомобиля на трассе и зайти в траву на придорожной полосе», – сообщил Харитонов.

Он уточнил, что сейчас в поликлиниках доступны отечественные вакцины «Клещ-Э-Вак» и «ЭнцеВир». Детей можно прививать с 15-месячного возраста. Первая прививка для детей и пожилых будет бесплатной, последующая ревакцинация – за личный счет горожан.

«Вакцинацию от клещевого энцефалита можно проводить круглый год. Но мы рекомендуем делать первую прививку осенью – для тех, кто прививается впервые или пропустил ревакцинцию. Вторую прививку лучше сделать в феврале-марте, третья прививка ставится через год. В последующем ревакцинацию нужно проводить каждые три года. Если вы нарушили прививочный план, нужно проверить напряженность иммунитета, сдав лабораторный анализ, а затем обратиться к терапевту за советом, стоит ли ставить прививку», – пояснил Александр Харитонов.

По мнению врача, в нынешнем году активность клещей будет достаточно высокой. Кроме прививки есть неспецифические меры профилактики: защитная одежда для похода в лес, репелленты, уход за садовым участком. В частности, нужно выкашивать высокую траву и вырубать ненужные насаждения, чтобы на территории было светло и сухо.

При укусе клеща врач советует незамедлительно обращаться в ближайший травмпункт. Там бесплатно удалят членистоногое и исследуют его на инфекции. При необходимости пострадавшему введут иммуноглобулин и окажут другую медицинскую помощь.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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