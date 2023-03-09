За 2022 год объем кредитов свердловскому бизнесу вырос на 30%

В 2022 году объем кредитования юридических лиц в Свердловской области вырос на 30%. Почти треть общей суммы составили кредиты малым и средним предприятиям – 381 млрд. рублей. Портфель кредитов юридическим лицам на 1 января 2023 года составил 1,4 трлн. рублей. Портфель кредитов субъектам МСП увеличился на 34%, до 243 млрд. рублей.

«В условиях санкционного давления финансовому сектору в прошлом году удалось не допустить сокращения кредитования бизнеса. Этому способствовали прежде всего государственные программы льготного кредитования. Так, предприниматели Свердловской области получили поддержку на 34 млрд. рублей, что составило около 14% от их кредитного портфеля», – рассказал начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков. Для крупных предприятий также были предусмотрены меры поддержки: они могли оформить льготные кредиты или реструктурировать уже имеющиеся. В совокупности крупный бизнес получил кредиты или реструктурировал задолженность на 420 млрд. рублей, что составило около 35% от кредитного портфеля данной категории заемщиков.

Напомним, программа стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса Банка России и Корпорации МСП продолжает действовать и в 2023 году. По ней предприятия могут получить новый или реструктурировать ранее полученный кредит по льготной ставке, установленной на уровне ключевой, увеличенной на 3 п.п. – сейчас это 10,5% годовых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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