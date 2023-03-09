Синоптики предупреждают о сильном ветре в ближайшие сутки

Уральские метеорологи прогнозируют в ближайшие сутки, 10 марта, сильный ветер с порывами до 18 м/с. Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности.

«Если сильный ветер застал вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и другим плохо закрепленным конструкциям. Держитесь подальше от одиночно стоящих деревьев», – советует МЧС.

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам в сложных погодных условиях не превышать скорость и не совершать резких маневров. Пешеходам следует снять капюшон при переходе дороги и не торопиться, потому что тормозной путь машин на снегу значительно увеличивается. В случае происшествий нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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