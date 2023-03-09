Ни такси, ни еды, ни доставки – у «Яндекса» снова упал сервер

Пользователи сервисов «Яндекс.Go» отмечают неполадки в работе. Сейчас приложение доступно, однако заказать такси, доставку еды или продуктов, отследить передвижение общественного транспорта, оформить курьерские услуги невозможно, причем в разных городах России.

Вчера пользователи сообщали о неполадках в работе сервиса «Яндекс.Еда», а в конце февраля не работала «Яндекс.Музыка», а также умные колонки «Яндекс.Станция».

Екатеринбург, Елена Сычева

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