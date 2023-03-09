В Кушве пожарные вытащили собаку из заброшенного карьера

Сотрудники МЧС спасли собаку, которая упала в заброшенный карьер.

Инцидент случился вчера в районе памятника Чумпина в Кушве, сообщили в пресс-службе ведомства. Местная жительница услышала, как в яме жалобно скулит животное, и вызвала спасателей. На вызов приехали сотрудники 206-й пожарно-спасательной части. С помощью спасательных веревок они спустились к собаке и эвакуировали ее наверх. Затем дворнягу накормили и передали хозяевам.

В МЧС поблагодарили неравнодушных граждан, которые своевременно вызвали спасателей.

Кушва, Ангелина Сергеева

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