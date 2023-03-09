В Свердловской области хакеры объявили воздушную тревогу

Неизвестные снова устроили взлом серверов телеканалов и радиостанций и запустили видео- и аудиосообщения о воздушной тревоге и необходимости пройти в укрытие. О таких случаях рассказывают жители Свердловской области.

В главном управлении МЧС России объяснили, что это фейк. «На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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