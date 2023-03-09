В Екатеринбурге почтили память разведчика Николая Кузнецова

Сегодня в России чтят память одного из самых опасных для врага разведчиков, настоящей легенды времен Великой Отечественной войны – Николая Кузнецова, уроженца Свердловской области.

Ровно 79 лет назад он погиб, не желая сдаваться на милость немецких военных. Николай Кузнецов – сотрудник внешней разведки, который смог уничтожить 11 высших чинов нацистской Германии и был удостоен звания Героя Советского Союза. Даже немцы признавали, что никогда не сталкивались с агентом такого высокого класса. Кузнецова называют прототипом Штирлица.

Уже несколько лет в Екатеринбургском Суворовском военном училище проводятся акции памяти героя. Сегодня учащиеся взялись за метлы и лопаты, чтобы очистить от снега и мусора площадку около памятника легендарному разведчику, а после возложили к монументу живые цветы и венки. Памятные мероприятия уже традиционно проходят при поддержке Фонда святой Екатерины.

«Не раз на уроках истории мы разбирали судьбу Николая Ивановича. И меня больше всего поражает то, что он как разведчик в тылу у немецкого врага ликвидировал немецких генералов и высшие чины. Для меня это по-настоящему геройский поступок. Добывать сведения под маскировкой и ликвидировать врагов. Лично для меня он пример смелости и отваги» – делится курсант первого взвода первой роты Екатеринбургского военного училища Владислав Креп.

В Екатеринбурге уже два года работает высокотехнологическая выставка «Николай Кузнецов. Человек-легенда», где в буквальном смысле можно прочувствовать судьбу разведчика. Голографический театр, уникальные документы, интерактивные стены и книги. Именно сюда, в парк «Россия – моя история», сразу после возложения и приехали курсанты.

«Уже на протяжении нескольких лет Фонд святой Екатерины занимается сохранением памяти о Николае Ивановиче для будущих поколений. Вместе с курсантами Суворовского училища мы поддерживаем памятник в чистоте, а на выставке рассказываем историю жизни Николая Кузнецова через технологии игрового обучения. Кузнецов был невероятным человеком и нам нужно гордиться такими земляками и рассказывать о них детям», – комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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