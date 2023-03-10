Екатеринбуржцы жалуются на сильный гололед после ночного дождя

Сегодня утром жители Екатеринбурга столкнулись с сильнейшим гололедом, особенно – в отдаленных районах, где снег чистили хуже. Все тротуары покрыты коркой льда, по которой почти невозможно пройти, не упав.

Дождь в Екатеринбурге начался еще ночью, когда температура воздуха была около нуля. Вода, попавшая на слежавшийся снег, застыла, образовав сплошную корку льда. Утром горожане жаловались на то, что идти по тротуарам невозможно.

«От дома до детского сада 8 минут. Сегодня шли 15, по пути ребенок три раза упал. Сплошная катушка», – рассказали жители Академического.

В центре, по словам горожан, ситуация лучше. Но местами под лужами – корка льда. «Возле «Пассажа» очень скользкая плитка, по Вайнера местами можно идти, местами – скользить. Люди идут и падают», – говорят горожане.

В других городах области ситуация не лучше. По словам жителей Режа, снег у них всю зиму чистили плохо, и сегодня после дождя на всех тротуарах – каток. Аналогичная ситуация в Дегтярске, Среднеуральске и других муниципалитетах.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем потеплеет до +7 градусов, гололед должен уйти. Однако ночью местами будет около нуля, а местами – до -5 градусов. Завтра утром вновь возможен гололед.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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