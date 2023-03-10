Следователи проверят информацию об учителе, который ударил двух пятиклассников

Следственный комитет начал процессуальную проверку по сообщению из Нижнего Тагила, где учитель ОБЖ на уроке якобы ударил двух учеников.

Информация появилась в пабликах «Инцидент Нижний Тагил», а затем в нескольких СМИ. Со ссылкой на очевидцев сообщалось, что молодой педагог школы № 58 в Нижнем Тагиле во время урока в пятом классе одному ученику дал пощечину, а второго ударил палкой по ногам. Дети записали видео, которое отправили в группы в соцсетях с комментарием: «Мы в шоке от происходящего! Вы только посмотрите, что позволяет себе учитель ОБЖ Лихачев Алексей. Мы очень опасаемся, что он после этого останется безнаказанным и еще хуже, если и дальше продолжит там работать с детьми! Таких как он на пушечный выстрел нельзя к детям подпускать».

В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области сообщили, что начата проверка: «В ходе проверки принимаются меры к опросу пострадавших детей, возможных очевидцев и представителей школы, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью школьников, истребуется интересующая следствие документация. Выполняются иные процессуальные действия, по итогам которых указанному инциденту будет дана объективная правовая оценка».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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