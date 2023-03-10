В Екатеринбург идет резкое похолодание

В Екатеринбурге после короткой оттепели резко похолодает. Сегодня днем воздух прогреется до +7 градусов, завтра – до +2, а в ночь на воскресенье ударит мороз – столбики термометров опустятся до -11 °C. Впрочем, днем ожидается до +1°.

В воскресенье и понедельник синоптики обещают ясную погоду, в остальные дни – будет облачно, пройдут дожди и мокрые снегопады.

Напомним, согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра, мартовская погода в Екатеринбурге будет соответствовать климатической норме, но осадков выпадет больше обычного.

Екатеринбург, Елена Сычева

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