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Пятница, 10 марта 2023, 10:11 мск

Новости Екатеринбург

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На Урале закрываются катки

В Свердловской области закрываются катки, особенно те, что работали на открытых водоемах. Так, с сегодняшнего дня закрыт каток на Ревдинском пруду, поскольку пришла оттепель, и кататься там стало небезопасно. Также не работает самый большой открытый каток на Урале – на льду Сысертского пруда.

Ранее «Новый День» сообщал, что не работает и каток на реке Патрушихе в Академическом в Екатеринбурге. Также сегодня закрылся каток в «Юности».

Екатеринбург, Елена Сычева

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