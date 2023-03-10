Из Екатеринбурга появятся новые рейсы в Баку

Национальный авиаперевозчик Азербайджана Azal с 19 марта начнет летать из Екатеринбурга в Баку. Рейсы будут дважды в неделю, цена билетов в одну сторону – от 15 тысячи рублей.

«Рейсы будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Вылеты из Баку запланированы в 08:00 , прибытие в Кольцово – в 11:40. Отправление из Екатеринбурга – в 12:40, прилет в международный аэропорт Гейдар Алиев в 14:45. Указано местное время», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

В системе бронирования авиакомпании Azal билеты в Баку на 19 марта стоят от 20 тысяч рублей в одну сторону, на 26 марта – от 15,6 тысячи рублей (стоимость может меняться, поскольку рассчитывается в валюте).

В Кольцово рассказали, что авиакомпания Azal летала из Екатеринбурга до 2015 года. Сейчас из Екатеринбурга в Баку есть также рейсы авиакомпании «Ираэро» (билеты от 14,6 тысячи рублей на март, от 16,5 тысячи – на апрель).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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