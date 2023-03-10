В Екатеринбурге увеличился спрос на услуги химчисток

В Екатеринбурге начался сезон грязи, а вместе с ним – повышенный спрос на услуги химчистки одежды и обуви. В городских мастерских отмечают увеличение сроков ожидания исполнения заказов, так как фиксируется наплыв клиентов.

С наступлением весны люди сдают в химчистку не только верхнюю одежду – пуховики, плащи и тренчи, но и испорченные уличной грязью джинсы и длинные юбки. Также есть большой запрос на чистку сезонной обуви. На ней остаются пятна после соли и реагентов, которыми посыпают тротуар коммунальные службы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»