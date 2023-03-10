В Екатеринбурге отремонтируют 17 участков автодорог (СПИСОК)

Весной и летом 2023 года в Екатеринбурге отремонтируют 17 участков автомобильных дорог общей протяженностью 17,3 километра и площадью 273 тысячи 934 квадратных метра. На эти работы выделено 917,9 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, подрядные организации приступят к ремонту после завершения весенней уборки мегаполиса. Кроме того, следует дождаться стабильных положительных температур воздуха. Как правило, в реалиях уральского климата старт работ приходится на вторую декаду мая.

В этом году в Екатеринбурге планируется отремонтировать следующие объекты:

– улица Старых Большевиков – от Краснофлотцев до проспекта Космонавтов;

– улица Фрезеровщиков – от Шефской до дома № 80 на улице Фрезеровщиков;

– улица Машинная – от Фурманова до дома № 2 на улице Луганской;

– улица 8 Марта – от дома № 55 до дома № 127;

– улица Патриса Лумумбы – от Братской до Санаторной;

– улица Шейнкмана – от Куйбышева до Радищева;

– улица Розы Люксембург – от Куйбышева до Декабристов;

– улица Евгения Савкова – от Суходольской до автодороги в посёлок Медный;

– улица Восточная – от Первомайской до Малышева;

– улица Белинского – от дома № 108 до улицы Декабристов;

– улица Техническая – от Ватутина до Расточной;

– улица Репина – от дома № 17 до улицы Металлургов с транспортной развязкой;

– улица Шаумяна – от Белореченской до улицы Серафимы Дерябиной;

– улица Шейнкмана – от Челюскинцев до проспекта Ленина;

– улица Фурманова – от улицы 8 Марта до Машинной;

– улица Посадская – от Белореченской до Московской (по чётной стороне);

– автомобильная дорога по Сибирскому тракту от транспортной развязки у Компрессорного завода до автодороги из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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