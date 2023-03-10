Сильный ветер, мокрый снег и гололед: свердловчан ждет непогода

В субботу, 11 марта, в Свердловской области ожидаются неблагоприятные погодные условия – сильный ветер с порывами до 20 м/с, мокрый снег, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью от -4 до +1 °C, днем до +4°.

Специалисты ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности. При сильном ветре нельзя прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не стоит подходить к раскачивающимся вывескам и другим плохо закрепленным конструкциям.

Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, при непогоде они представляют большую опасность.

О происшествиях можно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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