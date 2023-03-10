В Екатеринбурге появились первые кандидаты на участие в выборах ЕГД

В свердловское отделение «Единой России» обратились первые желающие принять участие в предварительном голосовании. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе СРО ЕР, четыре человека хотят принять участие в праймериз по отбору кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы, еще один – в праймериз по довыборам в заксо по Ирбитскому одномандатному округу. Имен претендентов пока не называют. Действующих депутатов среди них нет.

Напомним, выдвижение кандидатов на праймериз ЕР должно продлиться до 27 апреля, с 8 мая по 21 мая будет идти агитационный период. Регистрация избирателей состоится с 17 апреля по 26 мая. Электронное голосование на праймериз будет идти с 22 по 28 мая. Результаты определят 30 мая. Выборы состоятся в сентябре. Политологи прогнозируют, что конкуренция на них будет высокой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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