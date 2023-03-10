На городском пруду появились полыньи

Сотрудники МЧС сегодня ловили нарушителей на набережной в центре Екатеринбурга. В акватории городского пруда начал таять лед, и выход на него может стать смертельно опасным.

«По замерам толщина льда на городском пруду составляет около 45 сантиметров – в зависимости от места показатель варьируется. Несмотря на кажущуюся прочность корки, выход на поверхность водоема – запрещен. Дело в том, что лед стал рыхлым, и может начать ломаться в любой момент: снизу его истончают внутренние течения, сверху – солнце и дождь. Еще одним важным фактором является приближающийся паводок. Снег, скопившийся за зиму, начинает таять, образующаяся влага течет в водоемы. Из-за этого лед поднимается и колется – мы уже фиксируем появление полыней», – сообщил старший государственный инспектор по малым судам ГУ МЧС России по Свердловской области Николай Главатских.

Во время рейда сотрудники МЧС провели разъяснительные беседы с двумя нарушителями запрета выходить на лед. Также спасатели раздавали прохожим листовки, где прописаны правила поведения на воде. Всего на водоемах в Екатеринбурге установлено 93 специальных запрещающих знака. В границах акватории городского пруда стоят 26 таких знаков. Тем, кто игнорирует правила безопасности и выходит на лед, грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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