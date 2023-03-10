Строители закроют проезд от улицы Народной Воли до Куйбышева на все лето

Специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» (ООО «ГУДСР») закроют движение транспорта по проезду от улицы Народной Воли до дома № 38а на улице Куйбышева с 25 марта по 30 октября 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с проведением работ по реконструкции улицы Народной Воли. В частности подрядчик планирует работы по организации подходов к пешеходному мосту через реку Исеть по улице Народной Воли.

На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Изменение маршрутов движения общественного транспорта не потребуется.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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