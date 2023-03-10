17-летний подросток стал фигурантом пяти уголовных дел о телефонном мошенничестве

В Качканаре полицейские задержали 17-летнего участника мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП». Подросток подрабатывал курьером и забирал деньги у обманутых пенсионеров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, только за один день подозреваемый успел забрать у четырех пожилых женщин более миллиона рублей. Жертвами мошенников стали пенсионерки в возрасте от 75 до 90 лет. В каждом случае им звонили на стационарный телефон неизвестные, представлялись силовиками и сообщали, что их сын, дочь, внук, внучка находится в больнице с тяжелыми травмами после серьезной аварии. Якобы они стали виновниками ДТП, и, чтобы избежать ответственности, необходимо заплатить нужным людям.

«Любителям обмана пенсионеров оказался 17-летний житель Верхней Салды. Парень с шести лет увлекался хоккеем, имеет большое количество спортивных медалей, грамот и кубков. После школы он поступил учиться в одно из учебных заведений Казани, но вскоре бросил его. Вернулся домой и устроился подрабатывать курьером у телефонных мошенников. Уходя из дома, он лукавил даже своим родителям, сообщая, что пошел на тренировку. Когда оперуполномоченные его задержали, он им продемонстрировал, насколько жесткие порядки царят в криминальной структуре. Стоило молодому человеку один раз отказаться от выполнения воровской задачи, ему тут же бригадиры пригрозили штрафными санкциями. Кроме Качканара несостоявшийся хоккеист обманул таким же способом людей из Нижней Туры, Лесного, Нижнего Тагила и Верхней Салды. Среди жертв подозреваемого есть несколько ветеранов труда и даже экс-депутат местной думы», – сообщил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

Точное количество потерпевших полиция устанавливает в рамках пяти возбужденных уголовных дел.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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