Епархия и ЦВО собирают пасхальные подарки для участников спецоперации

С 10 марта по 10 апреля Екатеринбургская епархия совместно с военно-политическим управлением Центрального военного округа проводит акцию «Пасхальный подарок герою» для воинов, участвующих в специальной военной операции.

Как сообщили в пресс-службе епархии, для формирования подарков принимаются:

– письма солдатам и самодельные открытки с добрыми пожеланиями;

– шоколад, конфеты;

– новые теплые вещи: хлопчатобумажные носки, вязаные шерстяные носки, рукавицы, перчатки рабочие, перчатки теплые, вязаные шапки, балаклавы, нижнее и термобелье.

Собранные в приходах подарки с пометкой «Для военнослужащих на Пасху» будут передаваться в центры сбора гуманитарной помощи:

– военный отдел Екатеринбургской епархии (ул. Репина, 6а, к. 206);

– собор в честь Успения Пресвятой Богородицы (ул. Кирова, 65);

– ресурсный центр гуманитарной помощи Православной службы милосердия (ул. Фучика, 3).

– храм в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (ул. Шувакишская, 3).

Отправка гуманитарного груза в воинские части будет организована с 11 по 16 апреля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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