«Автомобилист» забил шесть голов «Магнитке» и вышел вперед в серии плей-офф

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал яркую победу в пятом матче плей-офф КХЛ против магнитогорского «Металлурга». На домашнем льду екатеринбуржцы обыграли соперника со счетом 6:3.

Успешный задел хозяева создали уже в первом периоде. На старте матча «Металлург» получил удаление, и «Автомобилист» реализовал большинство. Анатолий Голышев скинул шайбу на пятак, Патрис Кормье перекрыл обзор вратарю «Металлурга», а Алексей Макеев переправил шайбу в пустой угол ворот Эдварда Паскуале.

Спустя несколько минут «Автомобилист» огорчил гостей еще дважды. Алексей Василевский прошил ворота Паскуале мощным броском с синей линии, а затем Кертис Волк подставил на пятаке клюшку и переправил шайбу в ворота соперника после передачи Стефана Да Косты.

Тренерский штаб «Металлурга» после трех пропущенных шайб заменил вратаря – вместо Паскуале в игру вступил Василий Кошечкин. «Автомобилист» тоже сменил вратаря, но по другой причине. Юхан Маттссон получил повреждение, и его место в воротах занял Игорь Бобков.

Второй период также начался с прессинга «Автомобилиста». Ник Эберт точным кистевым броском забросил четвертую шайбу, а следом в контратаке отличился Андрей Обидин. В КРК «Уралец» зазвучала нетленка «Чайфа» про 5:0.

Впрочем, «Металлург» смог возродить интригу и еще до перерыва отыграл три шайбы. В составе гостей забили Филипп Майе, Никита Коростелев и Брендэн Лайпсик. В третьем периоде «Автомобилист» стал строже играть в обороне и не позволял сопернику доводить атаки до своих ворот. За четыре минуты до окончания основного времени матча «Магнитка» выпустила шестового полевого игрока вместо вратаря. Но даже в такой ситуации «Автомобилист» успешно отбрасывался, а Стефан Да Коста смог убежать и забить еще одну шайбу в пустые ворота.

«Хорошее начало матча, забили хорошие голы. А потом поведя в счете стали играть неправильно, где-то допускали ошибки, особенно во втором периоде, за что нас мастеровитая команда «Металлург» наказала. Здорово, что третий период сыграли по заданию – от обороны, и добились победы. Идем дальше», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин. Отвечая на вопрос журналистов, он добавил, что всегда переживает за результат матча, даже если на табло счет 5:0.

В серии плей-офф «Автомобилист» повел 3:2 против «Магнитки». Следующая игра состоится в Магнитогорске 12 марта. Для выхода в 1/4 Кубка Гагарина екатеринбуржцам необходимо одержать четвертую победу.

Фото ХК «Автомобилист»

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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