Екатеринбург попал в список самых криминальных городов мира

Сервис Numbeo обнародовал рейтинг самых криминальных городов мира. В России список открывает Новосибирск, Екатеринбург расположился на втором месте. Далее идет Санкт-Петербург, Москва, замыкает пятерку криминальных городов страны Нижний Новгород.

Что касается глобального рейтинга, то российские города заняли относительно невысокие позиции. Екатеринбург оказался на 197 месте. Самым криминальным городом мира признали Каракас (Венесуэлла), второе место отдали Претории (ЮАР), на третьем – Дурбан (ЮАР).

Самым криминальным городом Европы признали британский Брадфорд. В этом списке Екатеринбург расположился на 44 строке.

Екатеринбург, Марина Иванова

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