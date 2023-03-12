Седьмой матч серии «Автомобилист» – «Металлург» пройдет в Екатеринбурге

Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл гостевой шестой матч серии плей-офф с магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась со счетом 3:6 в пользу «Магнитки». Таким образом, счет в первом раунде Кубка Гагарина между соперниками стал 3:3. Решающий седьмой матч пройдет 14 марта в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилист», онлайн-продажа билетов на места, не занятые владельцами абонементов, стартуют на официальном сайте клуба в течение ближайшего часа. Владельцы сезонных абонементов и абонементов выходного дня смогут выкупить свои места в кассах КРК «Уралец», начиная с 11:00 13 марта и до 14:00 14 марта. Для покупки билетов держатель абонемента должен лично посетить кассы с оригиналом абонемента и паспортом.

14 марта в 14:00 все места, не выкупленные владельцами абонементов, поступают в свободную продажу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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