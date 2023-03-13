Россель: «Никогда не встречался и не буду встречаться за деньги!»

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил, что никогда встречался с людьми за деньги и не собирается этого делать в будущем.

Скандал вспыхнул после того, как региональный Союз малого и среднего бизнеса начал продавать за 3000 рублей билеты на «деловой завтрак» с Росселем. Организаторы обещали, что экс-губернатор поделится с гостями своими «эксклюзивными историями». Узнав об этом, Россель опубликовал гневный пост в своем телеграм-канале.

«Получил информацию о том, что вся область обсуждает продажу билетов на встречу со мной. Официально от первого лица заявляю: Россель никогда не встречался, не встречается и не будет встречаться с людьми за деньги! Моя позиция по этому вопросу четкая и бескомпромиссная! Знаю, что были в моем окружении те, кто много лет наживался на моем имени, когда я был губернатором. К сожалению, узнал об этом совсем недавно, а то бы обязательно принял жесткие меры. Сразу хочу сказать представителям СМИ, что имен называть не буду. Они все живы и здравствуют. Пусть живут с этим! Бог им судья!» – написал Россель.

Бывший губернатор признал, что действительно планировал в указанный день встречу с предпринимателями, чтобы обсудить создание туристического кластера «Демидовские территории Свердловской области», но ни о каких платных билетах речи не было. «В этом вопросе мне вызвались помочь коллеги из Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. Судя по результату, видимо, я зря поверил этим людям. Что касается встречи, мы обязательно ее организуем и проведем, но теперь уже не рассчитывая на помощь третьих лиц!» – резюмировал Россель.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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