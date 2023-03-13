Полицейские спасли женщину от падения с моста

В Нижнем Тагиле сотрудники патрульно-постовой службы линейного отдела МВД спасли от падения с моста 50-летнюю местную жительницу.

К полицейским обратились за помощью железнодорожники со станции Смычка. Они рассказали, что на пешеходном мосту, проходящем над путями, стоит женщина, которая, по всей видимости, намеревается спрыгнуть. Сотрудники полиции подоспели вовремя и остановили ее. Тагильчанку отвезли в дежурную часть линейного отдела и вызвали бригаду скорой помощи. Врачи диагностировали у женщины состояние шока. Она сообщила, что у нее стресс из-за ссоры с мужем.

После осмотра медицинскими работниками женщину передали матери. Госпитализация ей не потребовалась.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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