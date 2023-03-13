Объем кредитования свердловского бизнеса вырос почти на треть

В 2022 году бизнес Свердловской области получил кредиты на 1,4 триллиона рублей, это на 30% больше, чем годом ранее. Почти треть общей суммы составили кредиты малым и средним предприятиям – 381 млрд рублей.

«В условиях санкционного давления финансовому сектору в прошлом году удалось не допустить сокращения кредитования бизнеса. Этому способствовали прежде всего государственные программы льготного кредитования. Так, предприниматели Свердловской области получили поддержку на 34 млрд рублей, что составило около 14% от их кредитного портфеля», – рассказал начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков.

Крупный бизнес получил кредиты или реструктурировал задолженность на 420 млрд рублей, что составило около 35% от кредитного портфеля этой категории заемщиков.

Екатеринбург, Марина Иванова

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