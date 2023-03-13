На Урале 11-летний мальчик спас мать от пьяного отца с ножом

В Первоуральске будут судить дебошира, который в пьяном угаре пытался зарезать свою бывшую жену. Женщину спас 11-летний ребенок.

Конфликт в многодетной семье случился в июле 2022 года. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 40-летний мужчина выпивал в квартире, где находилась его бывшая жена и трое детей: 6, 9 и 11 лет. Между бывшими супругами случился конфликт по поводу воспитания детей. Около 22 часов женщина пошла укладывать младшего ребенка и задремала. Тогда в комнату вошел ее экс-супруг с ножом. Мужчина ударил мать своих детей ножом в голову, на шум прибежал старший ребенок и схватил отца за ноги. Потерпевшая смогла вырваться и убежать, ей оказали медпомощь. У нее диагностировали ссадины в области козелка левого уха, резаную рану левой щеки.

Мужчину будут судить по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», обвинительное заключение утверждено. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.

Первоуральск, Марина Иванова

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