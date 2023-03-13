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Понедельник, 13 марта 2023, 09:37 мск

Новости Екатеринбург

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На Среднем Урале начались температурные качели

Пришедшая на Урал оттепель потихоньку съедает снежный покров. Его высота на юге Свердловской области уменьшилась на 4-9 сантиметров, констатируют метеорологи.

В ближайшую неделю в регионе ожидаются температурные качели: теплая погода днем и заморозки ночью. Сегодня, 13 марта, температура воздуха поднимется до +8°, но уже в ночь на вторник очередной атмосферный фронт принесет осадки в виде мокрого снега, и сразу похолодает. Ночью 15 марта ожидается до -6…-11 °C, днем 0…+5°.

16 и 17 марта прогнозируется небольшая облачность, но осадки маловероятны. Температура воздуха повысится: ночью -1…-6 °C, днем +4…+9°.

«В предстоящее воскресенье, 19 марта, после прохождения атмосферного фронта и небольших осадков к Уралу подойдет подвижный северо-западный антициклон, который на несколько дней оградит наш регион от новых поступлений тепла. Температура воздуха 19-20 марта ночью -4…-9°, на севере до -14°, днем -3…+2°», – сообщила главный свердловский синоптик Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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