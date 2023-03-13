В Березовском пожарные час тушили полыхавшее кафе (ФОТО)

В Березовском сегодня утром загорелось кафе на улице Ленина. Огонь охватил помещения общепита и пристрой. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались два человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, тушение пожара осложнял сильный дым, понадобилось задействовать два звена газодымозащитной службы. Общая площадь пожара составила 130 кв. м, на тушение огня ушло больше часа. На месте работали 5 единиц спецтехники и 16 спасателей. Пострадавших в пожаре нет.

Сейчас причину возгорания в кафе устанавливают пожарные дознаватели.

Березовский, Ангелина Сергеева

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