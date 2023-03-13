Неизвестные зарегистрировали СМИ и торгуют удостоверениями журналиста

В Екатеринбурге появились объявления о том, что за 8 тысяч рублей можно купить пресс-карту, которая, по версии продавца, станет едва ли не ключом от всех дверей. Авторы объявления утверждают, что пресс-карта позволит бесплатно ходить на концерты, матчи, выставки и различные мероприятия; гаишники будут отпускать, вместо того, чтобы выписывать протоколы, а сотрудники автосервисов делать свою работу как для своих. «Все будут к Вам относиться совершенно по другому после предоставления удостоверения. Ваши права будут соблюдать намного тщательнее, чем права обычных людей. Статус СМИ помогает решать конфликтные ситуации, так как с журналистами мало кто хочет связываться», – обещают авторы объявления.

«Новый День» побеседовал с автором объявления, который прежде, судя по истории на «Авито», занимался установкой и переустановкой Windows, а теперь стал продавать корочки сотрудника СМИ. Тот объяснил, что все легально и официально. Тот, кто платит 8 тысяч рублей, вносится в некий список сотрудников информационного агентства «Главные события», и при необходимости в редакции этого издания подтвердят, что владелец пресс-карты действительно работает в этом СМИ. Оно даже зарегистрировано в Роскомнадзоре. Только дозвониться до него невозможно – указанный на сайте номер не отвечает. Поэтому желающих бесплатно ходить на концерты и уходить от работников полиции, помахивая корочками, скорее всего, ждет разочарование. Если кто-то решит проверить, действительно ли трудится такой человек в редакции, сделать это будет невозможно.

Да и сами обещания о бесплатных проходах на спортивные матчи или концерты – это лишь маркетинговый ход. Например, на игры «Автомобилиста» (или любого другого клуба КХЛ) требуется сложная аккредитация с регистрацией на медиапортале и обязательным предъявлением уже опубликованных конкретным автором репортажей с матчей. Аналогичная ситуация с футболом. На концерты или музыкальные фестивали также, как правило, проводится специальная аккредитация, и пресс-атташе или пиарщики вряд ли будут раздавать бейджи сотрудникам неизвестных СМИ. Кроме того, на многих концертных площадках прессу просят удалиться после 2-3 первых песен – этого времени вполне достаточно, чтобы отснять нужный для репортажа материал.

А обещания авторов объявления о том, что сотрудники полиции и Росгвардии не забирают людей с корочками СМИ с митингов и вовсе прямой обман. В разных российских городах, в том числе в Екатеринбурге, в автозаки попадали известные журналисты, имеющие не только настоящие удостоверения сотрудника СМИ, но и редакционные задания. Как правило, сами журналисты говорят, что стараются в обычной жизни не использовать свой статус, а уж размахивание корочками, как правило, приводит к ухудшению коммуникации.

Добавим, что липового сотрудника средств массовой информации, если его вычислят, ждет уголовная ответственность – за предъявление заведомо ложного документа.

Екатеринбург, Елена Сычева

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