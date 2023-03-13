Петр Ян впервые прокомментировал поражение от Мераба Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян, выступающий за екатеринбургский клуб «Архангел Михаил», впервые прокомментировал свое поражение от Мераба Двалишвили на очередном турнире UFC. Он объяснил, что после прилета в США из Таиланда у него начались проблемы со здоровьем.

«Досадно, больно осознавать происходящее, но что произошло, не отмотать. Подготовкой я был доволен, было несколько притормаживающих факторов, о которых я думал и верил, что справлюсь. Прилетел в Штаты, пару дней отошли от перелета и начали работать. Почувствовал, что необходима физиотерапия. Неделю ежедневно занимался и верил, что все будет нормально», – приводит слова Яна пресс-служба «Архангела Михаила».

При этом Петр смог сделать вес и не стал отказываться от поединка. «Про отмену боя думать не мог, так как был уже на поле. Думаю, было видно, что ни двигаться, ни бить я не мог. Пришлось крепиться. Знаю, что могу и умею лучше. Нужно перезагрузиться, внести корректировки. За семь дней до отъезда думал, могу прыгнуть и не сбить бы ничего в небе. Всем спасибо за внимание и понимание. Еще будут праздники», – пообещал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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