В дома 25 тысяч свердловчан провели газ

Более 25 тысяч жителей Свердловской области уже получили газ в дома по президентской программе социальной газификации. До 2028 года планируется создать техническую возможность для догазификации 92 тысяч домов, сообщили в ДИПе.

Ранее были приняты региональные законы, расширяющие список льготников по программе социальной газификации и увеличивающие перечень газового оборудования, стоимость которого можно компенсировать за счёт бюджета. Компенсацию затрат на газификацию могут получить многодетные семьи, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, члены их семей в случае их гибели. Компенсировать можно до 90% затрат. С 2023 года размер субсидии льготникам на газификацию частных домов увеличен с 70 до 100 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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