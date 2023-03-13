В Екатеринбурге поймали закладчиков с 700 граммами наркотиков (ФОТО)

В Екатеринбурге задержали двух молодых людей, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, на окраине города патруль ДПС увидел молодых людей, которые вышли из леса и сели в автомобиль Volkswagen. Подъехав к иномарке, автоинспекторы попросили находившихся в ней людей выйти из автомобиля для проверки документов. На заднем сидении полицейские увидели подозрительный сверток с неизвестным веществом. Пассажиры иномарки были задержаны. Сотрудники полиции в присутствии понятых изъяли сверток и направили на исследование.

Эксперты-криминалисты установили, что в нем был синтетический наркотик – производное метилэфедрона. Вес изъятого составил 502,5 грамма. Задержанных доставили в дежурную часть для разбирательства. По предварительным данным, они планировали сбыть «синтетику» на территории города через тайники-закладки. Дома у одного из подозреваемых 1998 года рождения полицейские обнаружили еще две упаковки с неизвестным порошком, а также электронные весы, пакеты с застежкой «зип-лок», три пластиковых контейнера со следами вещества светло-желтого цвета, несколько мотков изоленты, фольгу, тетрадь с записями и другое.

Найденное в квартире вещество оказалось мефедроном общей массой около 195 граммов.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Им грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

Полиция Екатеринбурга напоминает гражданам, что информацию о наркоторговле можно сообщать по телефону доверия отдела по контролю за оборотом наркотиков +7 (999) 368-04-97 или 112.

Фото ГУ МВД по Свердловской области

Екатеринбург, Елена Владимирова

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