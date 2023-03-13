Обвиняют в измене Родине: Сбербанк рассказал о новой уловке мошенников

В России набирает обороты новый способ мошенничества: клиентам банков сообщают, что их деньги украли и отправили на финансирование украинской армии.

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, схема такого обмана выглядит следующим образом. Мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и шлет с его счета денежные переводы в пользу армии Украины. А так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинен в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы. После этого мошенники подключают «службу безопасности банка» и вынуждают напуганного клиента переводить свои средства на их счета и даже брать кредиты, объясняя это тем, что таким образом они смогут вычислить «сотрудника» банка, якобы укравшего персональные данные клиента.

«Подобные схемы реализуются в отношении россиян с применением методов социальной инженерии. В результате жертва не только переводит злоумышленникам собственные средства, но и, находясь в состоянии повышенной тревоги, берет кредиты и также перечисляет эти суммы мошенникам. Такие звонки могут поступать только от злоумышленников, поэтому призываем граждан никогда не верить подобным обвинениям и сразу прекращать любые разговоры с мошенниками», – заявил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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