Мэрия проверяет воду в городском пруду, чтобы запустить туда триатлонистов

Администрация Екатеринбурга проанализирует качество воды в городском пруду, чтобы понять, можно ли проводить там заплыв триатлонистов в рамках фестиваля Iron Star. Он пройдет в конце июля.
По словам вице-мэра Екатерины Сибирцевой, осенью уже отбирали пробы – и они оказались удовлетворительными. Однако требуется повторное исследование.
Также она уточнила, что беговой и велосипедный этапы триатлона пройдут в центре Екатеринбурга.
Екатеринбург, Елена Сычева
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