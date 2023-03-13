Мэрия проверяет воду в городском пруду, чтобы запустить туда триатлонистов

Администрация Екатеринбурга проанализирует качество воды в городском пруду, чтобы понять, можно ли проводить там заплыв триатлонистов в рамках фестиваля Iron Star. Он пройдет в конце июля.

По словам вице-мэра Екатерины Сибирцевой, осенью уже отбирали пробы – и они оказались удовлетворительными. Однако требуется повторное исследование.

Также она уточнила, что беговой и велосипедный этапы триатлона пройдут в центре Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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