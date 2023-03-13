В нескольких детских лагерях уже нет мест

Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева рассказала на встрече с журналистами, как проходит запись в детские загородные лагеря.

По словам чиновницы, родители подали больше заявлений, чем предусмотрено мест в лагерях. Но еще можно найти свободные места в первой и четвертой сменах. Городской департамент образования опубликует реестры, в которых будет указано распределение школьных путевок. Как отметила Екатерина Сибирцева, информация появится 15 марта (ранее публикация списков планировалась 24 марта). После этого родители, которые не получили путевку на ребенка с первого раза, смогут выбрать другой лагерь. На данный момент все места вплоть до июля заняты в оздоровительных лагерях «Уральские самоцветы», «Каменный цветок», «Космос», «Рассветный».

Напомним, в этом году в Екатеринбурге первоочередное право на предоставление путевки в лагеря любого вида получат дети из семей мобилизованных и участников СВО, а также из присоединенных к России регионов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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