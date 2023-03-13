На Урале объявили штормовое предупреждение

В Свердловской области синоптики снова объявили штормовое предупреждение. Завтра, 14 марта, ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют закрывать окна и двери в зданиях, на улице держаться подальше от деревьев, построек, эстакад, щитов. При происшествии звонить на 112.

Екатеринбург, Елена Сычева

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