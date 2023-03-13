В Верхней Пышме открылись секция по адаптивному самбо и мобильный спортивный зал

В рамках реализации проекта «Za самбо» у спортивной школы «Лидер» в Верхней Пышме появилась еще одна площадка для занятий национальной борьбой, а в школе-интернате для слабовидящих детей – открылась секция по адаптивному самбо.

Для занятия самбо в новом ФОКе спортивной школы олимпийского резерва «Лидер», построенном при содействии Уральской горно-металлургической компании, был приобретен татами. Теперь в Верхней Пышме появилась еще одна площадка для занятия национальным видом борьбы. Новая секция находится в шаговой доступности от центрального жилого массива, благодаря чему еще больше детей смогут заниматься самбо рядом с домом.

«Отрадно видеть, что такой масштабный партийный проект, как «Zа самбо», в Свердловской области находит поддержку как органов государственной власти и муниципалитетов, так и компаний, и частных лиц. Сегодня мы участвуем как раз в одном из таких моментов – вручаем специально для этого зала приобретенный разборный татами. Это безусловно поможет дальнейшему продвижению нашего национального вида борьбы среди юных жителей города», – отметил председатель общественного совета партийного проекта «Zа самбо» в Свердловской области заместитель губернатора региона Валерий Чайников.

Кроме того, 13 марта в школе-интернате им С.А.Мартиросяна для слабовидящих детей открылась первая в Свердловской области секции по адаптивному самбо. Обучаться в ней будут 20 воспитанников с глубокоми нарушениями зрения. Тренер – кандидат в мастера спорта по самбо СССР Михаил Пятков научит их приемам самозащиты и самостраховки и тому, как правильно повести себя в критических для них обстоятельствах.

Помощь в приобретении курток и борцовок для секции оказал член Общественного совета «Za самбо» Александр Засыпкин. «Проект адаптивного самбо – уникальный для Свердловской области. Он безусловно поможет ребятам с нарушениями зрения не просто заниматься спортом, а позволит им пройти курс общей физической подготовки, получить навыки безопасного падения, улучшить координацию движений и главное – выходить победителями из разных жизненных ситуаций», – подчеркнул он, обращаясь к воспитанникам интерната.

Подводя итог сегодняшних мероприятий, исполнительный директор областной Федерации самбо Леонид Путинцев подчеркнул: «Свердловская область занимает лидирующие позиции в стране по развитию самбо. Это доказали итоги недавно прошедшего у нас Чемпионата России по самбо – команда региона стала лучшей и среди мужчин, и среди женщин. Мы очень рады, что открываются новые площадки, что растет количество людей, занимающихся нашим национальным видом спорта, в том числе, людей с ограниченными возможностями. Надеюсь, это будет способствовать их дальнейшему развитию – как физическому, так и духовному».

Верхняя Пышма, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»